WADA наказало 222 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

По 145 делам продолжаются расследования, еще по 58 делам были предъявлены обвинения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 222 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи (Индия) заявил глава WADA Витольд Банька.

"На сегодня было вынесено 222 приговора, еще по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются", - сказал Банька. 22 сентября пресс-служба WADA сообщила о наказании 218 российских спортсменов на основании данных LIMS.

Также Банька прокомментировал направление Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) уведомления в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. "Что касается РУСАДА, то его статус останется без изменений до тех пор, пока не будут выполнены все решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года. Мы продолжим следовать согласованному процессу до тех пор, пока российский закон не будет соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Решение исполкома о новых последствиях было оспорено РУСАДА, так что сейчас WADA передаст это дело в CAS", - отметил Банька.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. CAS встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.