В ITA заявили о должном тестировании россиян перед Олимпиадой в Париже

Вопрос об участии спортсменов из России и Белоруссии в Играх 2024 года остается открытым

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международное агентство по тестированию (ITA) заключило соглашения со всеми международными федерациями с целью обеспечения должного тестирования российских и белорусских спортсменов перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи (Индия) заявила глава ITA Валери Фурнейрон.

"Программа тестирования перед Играми в Париже была запущена для того, чтобы гарантировать, что все участники соревнований тестируются должным образом. ITA также заключила контракт со всеми международными федерациями, чтобы оказать помощь, особенно по такому чувствительному вопросу, как возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования", - сказала Фурнейрон.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии в них спортсменов из России и Белоруссии еще не решен.