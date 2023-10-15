Фигурист Семененко считает, что опыт международных стартов помогает ему в начале сезона

В воскресенье спортсмен выиграл первый этап Гран-при России, который прошел в Уфе

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Опыт выступления на международных соревнованиях помогает российскому фигуристу Евгений Семененко показывать высокие результаты в начале текущего сезона. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В воскресенье Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России в Уфе. Спортсмен показал результат 289,37 балла (97,74 за короткую программу + 191,63 за произвольную).

"После этапа можно чуть-чуть выдохнуть. У меня уже есть длительный опыт, я выступал на международных стартах, поэтому сейчас более-менее получается выходить и показывать то, что я показывал на тренировке", - сказал Семененко.

"Рад, что выполнил первый прыжок - четверной риттбергер, с таким процентом успешных прыжков на тренировках, 80 процентов, грех было не вставлять его в произвольную программу. Мне уже хотелось преодолеть этот барьер, это удалось на показательных в Санкт-Петербурге, на мемориале Панина-Коломенкина, и теперь в произвольной программе здесь. Четыре четверных - это максимум? Не знаю, для соревнований это самый оптимальный вариант", - добавил он.

Семененко 20 лет, он является действующим чемпионом России, а также победителем командного чемпионата мира 2021 года и участником Олимпиады в Пекине.