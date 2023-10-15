Фигурист Мозалев заявил, что недоволен своим выступлением на этапе Гран-при России

На соревнованиях в Уфе спортсмен занял третье место

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев не удовлетворен своим результатом на первом этапе Гран-при России, который прошел в Уфе. Об этом он рассказал журналистам.

Мозалев занял на соревнованиях третье место. У фигуриста из Санкт-Петербурга не удался чистый прокат произвольной программы - он допустил "бабочку" на первом прыжке - четверном сальхове, а также упал с четверного тулупа.

"В тройке [призеров] - это, конечно, хорошо, но это не то, что я планировал, удовлетворения от этого нет. Место в тройке не означает чистого проката. Он не задался в начале программы, не получился первый прыжок, и потом я тяжело ехал. Но моя цель была хорошо показать себя, хорошо откатать обе программы", - сказал Мозалев.

"Волнение было, это понятно, что сегодня - чуть больше. Вывод такой, что надо проще ко всему относиться и кататься в удовольствие. Но это очень сложно - не думать, для этого годы годы тренировок нужны", - считает фигурист.