15 октября, 12:14
ATP

Янчук считает, что теннисист Рублев перегорел в матче против Хуркача

В воскресенье россиянин в трех сетах уступил представителю Польши в финале турнира серии "Мастерс" в Шанхае

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Огромное желание победить помешало россиянину Андрею Рублеву обыграть поляка Хуберта Хуркача в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча прошла в воскресенье и закончилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача.

"Я думаю, он перегорел, у него было великое желание выиграть, и это было реально. Он ничем не хуже и не ниже своего соперника. Он владел инициативой, проводил острые удары, разводил соперника, но его психологическое состояние приводит к большему количеству ошибок", - сказал Янчук.

"Андрей не сумел быть устойчивым, уверенным от начала и до самого конца матча. Его не за что бранить, он провел хороший турнир, в борьбе дошел до финала, но не хватило совсем чуть-чуть до победы", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $8,8 млн. В ранге действующего победителя этот розыгрыш турнира начинал россиянин Даниил Медведев, выигравший соревнования в 2019 году. После этого турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Также из россиян соревнования выигрывал Николай Давыденко (2009). 

Теги:
ATPРублев, Андрей Андреевич
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