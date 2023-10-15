15 октября, 12:33
ATP

Тарпищев считает, что теннисист Рублев проиграл Хуркачу из-за неоптимальной формы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Александр Щербак/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Александр Щербак/ ТАСС

В воскресенье россиянин в трех сетах уступил представителю Польши в финале турнира в Шанхае

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае по игре выглядел лучше поляка Хуберта Хуркача, однако уступил ему, потому что потерял форму. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Встреча прошла в воскресенье и закончилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача.

"Мне понравилось, как Рублев выглядел в финале, и по игре, если откровенно говорить, он превосходил соперника, переиграл его. Но форма Андрея немного ушла, и, к сожалению, он подачу не угадывал вообще. Когда свежий - можешь угадывать подачу, а так - нет. И нельзя сказать, что Андрей плохо подавал, но Хуркач просто очень здорово действовал в этом элементе", - сказал Тарпищев.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $8,8 млн. В ранге действующего победителя этот розыгрыш турнира начинал россиянин Даниил Медведев, выигравший соревнования в 2019 году. После этого турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Также из россиян соревнования выигрывал Николай Давыденко (2009). 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPРублев, Андрей Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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