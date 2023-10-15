В МОК не стали называть причины отсутствия Тарпищева и Исинбаевой на сессии комитета

141-я сессия Международного олимпийского комитета проходит в Индии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев попросили прощения за отсутствие на 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Индии, организация не будет разглашать причины их отсутствия. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Церемония открытия сессии состоялась 14 октября, в воскресенье начался первый день заседания из трех. Исинбаева и Тарпищев являются единственными россиянами - членами МОК.

"Оба члена МОК из России попросили извинений за отсутствие на сессии. Я не могу назвать вам причину их отсутствия. Но сессию также пропускают еще несколько членов МОК", - сказал Адамс.

В начале сентября стало известно, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК, несмотря на призывы украинской стороны лишить ее членства за наличие воинского звания. В МОК сообщили, что комиссия по этике не нашла нарушений Исинбаевой и Тарпищевым требований от 28 марта, которые также предъявляются к допуску российских спортсменов. Они предполагают их выступление на международных стартах только в нейтральном статусе при условии, что спортсмен не поддерживает военный конфликт на Украине и не представляет силовые структуры.

В России Исинбаева подверглась критике за то, что летом назвала свое звание майора "номинальным", комментируя сообщения о переезде в Испанию. Позже стадиону ее имени в Махачкале было возвращено прежнее название "Труд".