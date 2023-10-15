В МОК заявили, что изменения Олимпийской хартии не связаны с вопросом допуска россиян

Изменения хартии были приняты на сессии Международного олимпийского комитета в воскресенье

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Интеграция понятия "международно признанные права человека" в Олимпийскую хартию не связана с вопросом допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом журналистам заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Связано ли изменение хартии с допуском российских и белорусских спортсменов? Нет, это не так", - сказал Адамс.

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов олимпизма. Первый теперь призван "уважать международно признанные права человека и универсальные фундаментальные этические принципы в рамках олимпийского движения", прежде там шла речь только об этических принципах. В четвертом теперь говорится, что "каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации" вместо "каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом".

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в начале октября предположил, что готовящиеся изменения Олимпийской хартии призваны "оправдать и узаконить исключительно политические решения", которые МОК принял в отношении российских и белорусских спортсменов.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.