Фигуристка Петросян рассказала, что не будет радоваться победе на первом этапе Гран-при

Во время исполнения произвольной программы спортсменка дважды упала на лед

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян рассчитывала выступить лучше на первом этапе Гран-при России и не будет радоваться победе. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Петросян выиграла этап Гран-при России в Уфе, по итогам двух программ она набрала 234,74 балла (84,38 за короткую программу + 150,36 за произвольную). Во время произвольной программы Петросян дважды упала на лед.

"Меня не устраивает мой прокат, буду работать над элементами и над эмоциями. На разминке вроде все было как надо, но за полчаса перегорела немного, подустала и над этим буду работать. Я рассчитывала сделать больше, чем я сегодня сделала, поэтому я расстроена. Такая победа меня не устраивает, не буду отмечать", - сказала Петросян.

Фигуристка также рассказала об эмоциях во время выступления под композицию "Февраль" Леонида Левашкевича. "В короткой программе Майкл Джексон мне ближе, но я просила поставить мне что-то нежное. Когда мне эту музыку предложили, я чуть не расплакалась, потому что поняла, что это мое. Светлая, чистая музыка, и при этом в ней есть какая-то внутренняя боль, и все это надо совместить и показать", - добавила Петросян.

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при.