Призер Гран-при России Куликова сообщила, что намерена восстановить четверной лутц

По словам спортсменки, она постарается исправить свои ошибки на этапе в Красноярске

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Дебютантка Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых Елизавета Куликова намерена восстановить четверной лутц, чтобы снова почувствовать радость от его исполнения. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Куликова завоевала бронзовую награду первого этапа Гран-при в Уфе с результатом 199,21 балла.

"Я очень рада, что попала в тройку, - рассказала Куликова. - Ошибки были, хочу их исправить и показать в Красноярске лучший прокат. Я учу четверные, работаю над четверным лутцем - прыгала его уже, поэтому хочу его восстановить и еще раз почувствовать эту радость".

Спортсменка отметила, что первое, чего она ждет после выступления, это разговор с мамой. "Всегда жду в первую очередь, что скажет мама - она мой талисман, - отметила Куликова. - Мама всегда или на трибуне, или сразу звонит. И она всегда первая, с кем общаюсь после выступления".

Следующие этапы Гран-при пройдут в Омске (21-22 октября) и Красноярске (28-29 октября).