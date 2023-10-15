Фролова рассказала, почему допустила ошибку в произвольной программе на Гран-при России

По словам серебряного призера этапа в Уфе она расслабилась раньше времени

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова, завоевавшая на первом этапе Гран-при России в Уфе серебряную медаль, считает главной причиной своей ошибки в конце произвольной программы потерю концентрации. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления.

По итогам двух программ Фролова набрала 210,88 балла. Победила Аделия Петросян (234,74).

"Наверное, я расслабилась чуть раньше времени, в первый раз у меня такое. После дорожки подумала: "Ну все, два вращения и захожу на поклон", меня начинает пошатывать, скорость уменьшается, и я понимаю, что зря так расслабилась. Минимум балла три потеряла", - сказала Фролова.

Фролова выступает в произвольной программе под "Танго" грузинской группы "Мгзавреби". "Слов в музыке не так много, это грузинское танго, - отметила спортсменка. - Надеюсь, я вывожу на образе, я катаю что-то немного дерзкое, самоуверенное. И это должно быть не столько страстным, сколько сдержанным. Я катаю дерзость, уверенность и неприступность".