Журова заявила, что Томас Бах стал заложником политиков

Во время сессии Международного олимпийского комитета было предложено изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на пост президента МОК на третий срок

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал заложником политиков. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Ну изменят они хартию, выберут Баха, - сказала Журова. - Ничего по сути не изменится. Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать. Возможно, у них есть на него компромат, который они используют, если он попробует совершить поступки".

"Думаю, что и [Олимпиаду в] Сочи ему могут припомнить", - добавила собеседница ТАСС.

Ранее члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на пост президента МОК на третий срок.