Два сотрудника женского клуба "Кривбасс" не вернулись на Украину после игр Лиги чемпионов

Как сообщил украинский журналист Сергей Болотников, речь идет о SMM-специалисте и фотографе

ТАСС, 15 октября. Двое сотрудников украинского женского футбольного клуба "Кривбасс" (Кривой Рог) покинули расположение команды и не вернулись на Украину. Об этом сообщил украинский журналист Сергей Болотников на YouTube-канале KDK.

По информации источника, сотрудники покинули расположение команды в начале сентября, когда "Кривбасс" играл в матчах женской Лиги чемпионов против французского "Парижа" и шведского "Линчёпинга".

"Недавно у "Кривбасса" за границу сбежало двое сотрудников. Вместе с командой на матчи женской Лиги чемпионов поехали SMM-специалист и фотограф и не вернулись. "Кривбасс" обращался в полицию, Министерство молодежи и спорта и к пограничникам", - сказал Болотников.

13 октября пресс-служба украинского "Шахтера" в комментарии порталу "UA-Футбол" подтвердила информацию о том, что украинский футболист Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Портал Sport.ua сообщил, что Роспутько мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской "Звездой", причиной могли стать пророссийские взгляды футболиста, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды, Роспутько родился в городе Горловка, располагающемся на севере ДНР. Позднее в "Звезде" опровергли информацию о подписании контракта с игроком.