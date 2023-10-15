Круглогодичный стадион "Новое поколение" открыли в Ростове-на-Дону

Там будут тренироваться воспитанники спортивной школы №13, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Стадион "Новое поколение", где будут тренироваться воспитанники спортивной школы №13, открыли в Ростове-на-Дону. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, проводить тренировки и турниры здесь можно в круглогодичном режиме.

"В Ростове торжественно открыли новый футбольный стадион "Новое поколение" на ул. Зеленой. Тренироваться здесь будут будущие звезды российского футбола - воспитанники спортивной школы №13. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме", - отметил Логвиненко.

В день открытия стадиона на поле вышли 16 команд, принявших участие в турнире по футболу среди детско-юношеских команд 2015-2016 годов рождения.

Затем, осмотрев прилегающую к стадиону территорию, глава городской администрации поручил разработать проект ее благоустройства. Вопрос финансирования внесут на очередное заседание ростовской гордумы.

По словам Логвиненко, в результате будут обустроены пешеходные дорожки, сделано освещение, подъездная дорога с парковкой. В районе Можайских прудов также планируется обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, установить беседки для отдыха для максимального комфорта горожан.