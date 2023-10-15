"Локомотив" выиграл турнир по фиджитал-футболу в Казани и отобрался на "Игры будущего"

В финале соревнований в рамках фиджитал-игр московская команда победила волгоградский "Ротор"

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" стал победителем турнира по фиджитал-футболу на Десятых фиджитал-играх и завоевал путевку на "Игры будущего". Турнир проходит в Казани.

Соревнования включали в себя футбольный симулятор и футбол 5x5. В финале "Локомотив" победил волгоградский "Ротор" со счетом 7:6. Третьей стала московская команда "Родина Медиа".

"Великолепная игра получилась по накалу страстей, победа нам далась тяжело, но так даже лучше - ведь мы обыграли сильного соперника. Важно, что мы не делали акцент на какой-то определенной части турнира: мы сильны как в физике, так и в диджитале. Этим и отличается фиджитал-футбол от других дисциплин, можно сказать, что во время матча ты проживаешь сразу две жизни - футболиста и киберспортсмена. Следующий этап для нас - победа на "Играх будущего" в Казани в 2024 году", - сказал представитель "Локомотива" Роберт Фахретдинов.

Благодаря победе на турнире "Локомотив" обеспечил себе участие в "Играх будущего", которые пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программе соревнований турниры по пяти фиджитал-дисциплинам: фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Среди участников команды из России, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.