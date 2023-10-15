Фигуристы Худайбердиева и Базин считают, что повзрослели после перехода в команду Жулина

Спортсмены стали победителями этапа Гран-при в Уфе в танцах на льду

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин считают, что переход в группу Александра Жулина позволил им повзрослеть и обрести уверенность. Об этом они рассказали журналистам после победы на первом этапе Гран-при России в Уфе.

По итогам ритм-танца и произвольного танца Худайбердиева и Базин набрали 206,75 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68). Третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

"Мы перешли к нему, чтобы попробовать раскрыться по-новому. Атмосфера в команде помогает ощутить новые эмоции, увидеть четкий путь, понять, что делать дальше", - отметил Базин.

"После перехода Егор стал увереннее в себе. Второй турнир, и он ведет себя кардинально по-другому, - подчеркнула Худайбердиева. - Мы повзрослели и продолжаем взрослеть. Мы удовлетворены тем, как прошел турнир. Но я чуть больше довольна вчерашним днем, связываю это с тем, что очень непривычно катать вечером".

Фигуристка рассказала, что не волновалась перед произвольным танцем. "Выхожу - и тишина в голове, никаких мыслей, никакого мандража. Выходила и думала - сейчас что-то случится. Возможно, поэтому получилось не так эмоционально, но это чистый, хороший прокат".

На вопрос об изменившейся пластике фигуристов, Худайбердиева рассказала: "В целом это - база, которая была, с которой мы раньше катались в группе [Дениса] Самохина. Мы очень много занимались там танцами. Мы развивает это и с нашим новым тренером. Александр Вячеславович [Жулин] может одной фразой, одним словом донести, что мы должны чувствовать в танце".