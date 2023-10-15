Казус с костюмом не омрачил дебют на Гран-при России фигуристов Леонтьевой и Горелкина

Спортсмены на дебютном взрослом этапе российской серии Гран-при завоевали бронзовые медали

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Оторвавшаяся штрипка на брюках партнера не лишила фигуристов Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина позитивных эмоций от дебюта на взрослой серии Гран-при. Об этом спортсмены рассказали сразу после проката.

Леонтьева и Горелкин, которые тренируются под руководством Ирины Жук и Александра Свинина, завоевали на своем первом в карьере взрослом этапе Гран-при бронзовые медали. В ходе выступления партнерша зацепилась коньком за штрипку на брюках Горелкина, но спортсмены постарались не обращать на это внимания, чтобы достойно завершить прокат.

"Неожиданный момент произошел - мы выходили из вращения, и Соня задела ногой штрипку, выдернула ее и оторвала. Но я нас лично хочу похвалить, потому что несмотря ни на что мы заставили друг друга об этом забыть. Но от стресса усталость резко пропала. В этот момент бесполезно что-то контролировать, легче об этом просто не думать и катать дальше несмотря ни на что. Это хороший опыт, при этом удачный", - рассказал Горелкин.

"Наш дебют пока сложно оценивать, - отметила Леонтьева. - Опыт хороший, начало положено, дальше будет только лучше".