Фигуристка Хавронина рассказала, как поддержка Бойковой помогла ей на Гран-при России

По словам спортсменки, она плакала после ритм-танца

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду в дуэте с Девидом Нарижным, смогла собраться перед прокатом произвольной программы на Гран-при России в Уфе благодаря поддержке чемпионки Европы в парном катании Александры Бойковой. Об этом фигуристка рассказала после выступления журналистам.

По итогам ритм-танца и произвольного танца Елизавета Худайбердиева и Егор Базин набрали 206,75 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68). Третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

"Саша отправила мнем голосовое сообщение: "Что ты плачешь, ты совсем что ли? Я не поняла, ты что из-за поддержки расстроилась?" В целом вчера я плакала, но, когда доехала [в отель], доплакала свое страдание, покушала, поспала. Всегда так - на произвольной я вообще не помню, что было вчера, не было никаких расстройств. Новый танец, новый день", - отметила Хавронина.

Нарижный считает рабочим их прокат в заключительный день турнира. "Не сказал бы, что это было лучшее выступление сезона. Нормальный, рабочий прокат, ничего не показали", - сказал он.

"Будет месяц [без соревнований] и потом самарский пятый этап. Сейчас будет время исправить ошибки и немножечко передохнуть от прокатов, - сказала Хавронина. - Цели у нас всегда самые высокие, но на данном этапе мы собой довольны".