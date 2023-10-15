Тренер Гончаренко сравнила фигуриста Савосина с фениксом

Савосин после двухлетнего перерыва в карьере занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе, уступив лишь чемпиону страны Евгению Семененко

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фигурист Роман Савосин за время перерыва в карьере прибавил в катании, технике прыжков и выразительности, поэтому его можно сравнить с фениксом. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Савосин занял второе место на первом этапе Гран-при России в Уфе, набрав 277,66 балла. Победу одержал действующий чемпион России Евгений Семененко (289,37). Савосин не участвовал в соревнованиях на протяжении двух сезонов.

"Впечатления от этапа очень хорошие, мы долго ждали, когда сезон начнется. Мне очень понравились программы Жени Семененко, особенно короткая. У него очень сложные образы, которые он интересно преподносит, и прыжки. Он очень харизматичный спортсмен, победитель первого этапа, абсолютно заслуженно, хочется пожелать ему успехов в дальнейшем", - сказала Гончарекно.

"Романа Савосина можно сравнить с фениксом, видно, что он в очень хорошей форме, и у него большое желание бороться, мне он очень понравился. Это яркий пример спортсмена, который остается преданным своему наставнику Алексею Четверухину и проходит с ним взлеты и падения. Рома показал, что он прибавил в катании, технике прыжков и выразительности. Я думаю, что второе место вслед за чемпионом России - это хороший результат и заявка на то, что он будет бороться за самые высокие места в этом сезоне", - добавила собеседница агентства.

Следующий этап пройдет в Омске с 20 по 23 октября.