Гончаренко: в соревнованиях фигуристок на этапе Гран-при России не было интриги

По мнению эксперта, Аделия Петросян намного превосходила соперниц за счет исполнения элементов ультра-си

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян была единственной, кто исполнял элементы повышенной сложности на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, поэтому в турнире не было интриги. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

По итогам двух программ Петросян набрала 234,74 балла (84,38 за короткую программу + 150,36 за произвольную). Второе место заняла Анна Фролова (210,88; 73,39 + 137,49), третье - Елизавета Куликова (199,21; 65,64 + 133,57).

"Аня Фролова показала две очень зрелые композиции, мягкое кошачье катание, поздравляю с хорошим результатом. Аделия поразила в короткой программе образом Майкла Джексона, очень энергичная программа, ей она очень подходит. В произвольной не все получилось, но там очень сложные элементы, и я уверена, что мы еще увидим, как она чисто откатает и короткую, и произвольную программы", - сказала Гончаренко.

"Победа Аделии была ожидаема, интриги по большому счету не было, потому что элементы ультра-си были только в ее исполнении. Наши девочки приучили к тому, что без элементов ультра-си на победу рассчитывать не стоит", - добавила собеседница агентства.

Следующий этап пройдет в Омске с 20 по 23 октября.