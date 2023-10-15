Карпин заявил, что покинет "Ростов" в случае допуска сборной России на международную арену

Тренер вернулся в "Ростов" после отстранения сборной России от международных матчей в феврале 2022 года

АНТАЛЬЯ /Турция/, 15 октября. /ТАСС/. Валерий Карпин перестанет совмещать должности главного тренера сборной России и футбольного клуба "Ростов" в случае допуска национальной команды к международным турнирам. Об этом он заявил журналистам.

"Если нас вернут завтра, то я уйду из "Ростова", у нас была договоренность. Я со смехом отношусь к критике совмещения постов, - сказал Карпин. - Какая сборная отстранена так же, как наша? Когда мы были в отборе, я тренировал сборную".

После назначения на пост главного тренера сборной России Карпин в качестве совместителя провел две игры в чемпионате России в сезоне-2021/22, потерпев два поражения, после чего принял решение сосредоточиться на работе в национальной команде и покинул "Ростов", который возглавлял с декабря 2017 года.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. После этого Российский футбольный союз продлил контракт с Карпиным и согласовал возможность совмещения специалистом работы в национальной команде и клубе "Ростов".