Без интриг. Петросян победила на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе

Также победителями турнира стали Евгений Семененко и танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Первый этап серии российской серии Гран-при по фигурному катанию прошел в Уфе. Победителями турнира стали Аделия Петросян, Евгений Семененко и танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

По итогам двух программ Петросян набрала 234,74 балла (84,38 за короткую программу + 150,36 за произвольную). Второе место заняла Анна Фролова (210,88; 73,39 + 137,49), третье - Елизавета Куликова (199,21; 65,64 + 133,57).

16-летняя ученица Этери Тутберидзе Петросян при всех раскладах была абсолютным фаворитом турнира в женском одиночном катании. И своим ярким выступлением с тройным акселем под хиты Майкла Джексона еще раз дала это всем четко понять. Итоговой победе спортсменки не помешали даже ошибки в произвольной программе - падение с четверного флипа и четверного тулупа, а также степаут в каскаде из четверного тулупа и двойного акселя. Однако без вопросов к судейству, как это часто бывает в фигурном катании, снова не обошлось.

Согласно правилам, при двух падениях спортсмену не могут быть выставлены максимальные оценки за компоненты. Из элементарных подсчетов понятно, что будь судьи чуть внимательнее, математически верный результат никак не повлиял бы на итоговое место, тем более что минимальная и максимальная оценки отбрасываются. Однако такие ситуации в начале сезона ни реноме судейства, ни самой фигуристке совершенно ни к чему.

Сама Петросян своим результатом совершенно недовольна, о чем прямо и сказала после проката: "Меня не устраивает мой прокат, буду работать над элементами и эмоциями. На разминке вроде все было как надо, но за полчаса перегорела немного, подустала и над этим буду работать. Я рассчитывала сегодня сделать больше, поэтому расстроена. Такая победа меня не устраивает, не буду отмечать".

Комментируя победу Петросян, заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила, что у нее не было конкуренток: "Победа Аделии была ожидаема, интриги по большому счету не было, потому что элементы ультра-си были только в ее исполнении. Наши девочки приучили к тому, что без элементов ультра-си на победу рассчитывать не стоит".

Уверенность и неприступность

Не обошлась без ошибок и серебряный призер турнира Анна Фролова, которая переехала из Москвы в Санкт-Петербург, где теперь тренируется под руководством Евгения Рукавицына. Чисто откатав, пусть и без элементов ультра-си, практически всю программу под танго грузинской группы "Мгзавреби", в конце вращения фигуристка потеряла равновесие. По ее собственному мнению, рано расслабилась, однако прокат 18-летней спортсменки получился искренним и женственным.

"Надеюсь, я вывожу на образе, катаю что-то немного дерзкое, самоуверенное. И это должно быть не столько страстным, сколько сдержанным. Я катаю дерзость, уверенность и неприступность", - рассказала Фролова.

На третьей ступени пьедестала почета оказалась дебютантка серии Елизавета Куликова, воспитанница команды Светланы Соколовской. 15-летняя фигуристка на этом этапе не исполняла четверных прыжков, но сообщила, что планирует возвращать четверной лутц, который ей уже удавался.

Мужской турнир по интриге получился куда ярче женского. Украшением этапа стало и катание чемпиона России Евгения Семененко, и мощный камбек Романа Савосина, не выступавшего почти два года, и борьба с собой Андрея Мозалева, Глеба Лутфуллина и Макара Игнатова. Прогресс можно отметить и у спортсменов, выступавших в первой разминке.

Ромео и феникс

Семененко порадовал уфимскую публику образами грустного клоуна в короткой программе и шекспировского Ромео в произвольной. Правда, в короткой программы Семененко уступил лидерство Савосину. В произвольной воспитанник Алексея Мишина был практически безупречен - пара небольших помарок не помешала ему стать обладателем золота. Савосин в итоге завершил турнир в Уфе на второй ступени пьедестала почета, однако невооруженным взглядом было видно, что он по-настоящему получает удовольствие от происходящего.

Семененко после выступления отметил, что для него особенно важен был первый четверной риттбергер, который он решил вставить в программу после 80% успешного исполнения элемента на тренировках. Пока спортсмен считает четыре четверных для программы оптимальным вариантом.

Что касается Савосина, то Гончаренко сравнила его по итогам турнира с фениксом: "Это яркий пример спортсмена, который остается преданным своему наставнику Алексею Четверухину и проходит с ним взлеты и падения. Я думаю, что второе место вслед за чемпионом России - это хороший результат и заявка на то, что он будет бороться за самые высокие места в этом сезоне", - добавила собеседница агентства.

По итогам двух программ Семененко набрал 289,37 балла (97,74 за короткую программу + 191,63 за произвольную), результат Савосина - 277,66 (100,89 + 176,77), третьим стал Андрей Мозалев (259,47; 97,14 + 162,33).

Взросление у Жулина

Итоговый расклад в танцах на льду полностью совпал с турнирным положением спортсменов в короткой программе. По итогам ритм-танца и произвольного танца Худайбердиева и Базин набрали 206,75 балла (83,70 + 123,05). Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68; 78,37 + 118,31). Третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78; 73,67 + 113,11).

Первые представляют команду Александра Жулина, новый дуэт Хаврониной и Нарижного тренируется у Дениса Самохина, вчерашние юниоры Леонтьева и Горелкин - фигуристы группы Ирины Жук и Александра Свинина.

Танцоры, вопреки обыкновению, не открывали турнир, а выступали последними, что для многих из них было достаточно непривычно. Так, например, Худайбердиева отметила: "Выхожу - и тишина в голове, никаких мыслей, никакого мандража. Выходила и думала - сейчас что-то случится. Возможно, поэтому получилось не так эмоционально, но это чистый, хороший прокат".

Итоги перехода в команду Жулина спортсмены отметили позитивно. "Мы перешли к нему, чтобы попробовать раскрыться по-новому. Мы повзрослели и продолжаем взрослеть", - отметила фигуристка.

Вживую интереснее

Практически все выступавшие в Уфе фигуристы отметили особенную публику на соревнованиях, турнир впервые проходил в Башкирии, и многие постарались закупиться билетами на все дни. Например, любительница фигурного катания из Уфы Екатерина: "Наконец-то к нам приехали звезды такой величины, не нужно никуда ехать, чтобы сходить на эти выступления. Билеты совсем недорогие, мы взяли за 100 рублей на открытие и 250 рублей на сегодняшнее выступление, у нас парковка на "Гостином дворе" столько стоит. Я готова заплатить и две, и три тысячи, потому что полететь на такой праздник в Москву выйдет гораздо дороже".

Приехали на этап и болельщики из других регионов. Супруги Ксения и Сергей из Екатеринбурга давно вместе смотрят фигурное катание и выехали на турнир впервые. "Смотрим вживую катание первый раз, обычно с мужем перед телевизором. Думали, в Уфу или Омск поехать, но по составу участников выбрали Уфу".

Уютность уфимской площадки отметила Екатерина, которая приехала в Башкирию из Москвы. "До этого смотрели катание в столице и Петербурге, часто бываю на фигурном катании. По сравнению с московскими площадками здесь очень уютно, не очень большая арена, все близко, - отметила Екатерина. - Не ожидала такой интриги в мужском одиночном катании, также задели за душу все девчонки".

Тайна серебряной брошки

Этап Гран-при России впервые прошел в Уфе, однако фигурное катание в столице Башкирии всегда было популярно. Например, Светлана Кандыба, которая работала на этом турнире в качестве судьи, прекрасно помнит, как 45 лет назад выступала на этой же арене на Спартакиаде: "Мы тогда представляли Пермскую область, это было очень волнующе - я в седьмом классе училась. Каток этот, конечно, стал лучше. Воспоминания живы. Судьи тогда, кстати, по другую сторону катка сидели. А Ульяна Тыртышная - нынешний президент Федерации фигурного катания Башкирии - была нашей соперницей".

Вспомнила Кандыба и занятную историю, связанную с брошкой и Ростиславом Синицыным, выступавшим когда-то в дуэте с Натальей Карамышевой: "У меня было кримпленовое платье, мама нашила мне на него серебряное сердечко, но оно отвалилось во время разминки. Мастера тогда только закончили кататься, Ростик стоял рядом, он тогда сказал мне - "не переживай, я его подержу", и держал его все выступление".

"Моя мамочка после этого за него болела. Это приятно, что благодаря таким турнирам ты вспоминаешь, как это было, как всегда любили фигурное катание. А сейчас мы все переживаем новый виток его развития", - подчеркнула Кандыба.

Следующие этапы серии пройдут в Омске (21-22 октября), Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии состоится 15-18 февраля 2024 года в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.