Сборные Испании, Шотландии и Турции по футболу отобрались на чемпионат Европы - 2024

Испанцы и шотландцы набрали по 15 очков по итогам 6 матчей и стали недосягаемы для норвежцев, которые идут третьими с 10 очками после 7 игр

ТАСС, 15 октября. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Норвегии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Осло.

Мяч на 49-й минуте забил полузащитник Гави. Гол испанского нападающего Альваро Мораты на 20-й минуте был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

В турнирной таблице группы A сборные Испании и Шотландии набрали по 15 очков по итогам 6 матчей, испанцы опережают соперника по дополнительным показателям. Теперь эти команды недосягаемы для норвежцев, которые идут третьими с 10 очками после 7 игр. Испанцы и шотландцы не опустятся ниже второй строчки, так как сборной Норвегии осталось провести в квалификации только один тур.

После домашней победы над командой Латвии (4:0) в финальную часть чемпионата Европы также пробилась сборная Турции, которая набрала 16 очков после 7 игр. В другом матче группы D сборная Уэльса дома одолела команду Хорватии (2:1). Теперь сборная Турции не опустится ниже второй строчки, идущие вторыми и третьими валлийцы и хорваты имеют в активе 10 очков.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Бельгии, Португалии и Франции. На континентальное первенство квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Другие матчи игрового дня

В других матчах игрового дня сборная Грузии дома победила команду Кипра (4:0), чехи на своем поле обыграли фарерцев (1:0), поляки в родных стенах разошлись миром с молдаванами (1:1), румыны дома разгромили андоррцев (4:0), белорусы на выезде сыграли вничью со швейцарцами (3:3) и потеряли шансы отобраться в финальную часть турнира.