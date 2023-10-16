Рублев поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Лидером остается серб Новак Джокович

ТАСС, 16 октября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Рублев дошел до финала на турнире серии "Мастерс" в Шанхае, где уступил поляку Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Рублев второй раз в сезоне играл в финале турнира серии "Мастерс", в апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третьей ракеткой мира и первой ракеткой России остается Даниил Медведев. Карен Хачанов опустился на одну позицию и теперь занимает 15-е место, Роман Сафиуллин поднялся с 50-го на 42-е место. Аслан Карацев переместился с 52-го на 50-е место, Александр Шевченко сохранил 84-ю позицию.

У женщин лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, второе место занимает Ига Свёнтек из Польши, третье - американка Коко Гауфф. Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, поднявшаяся с 12-го на 11-е место. Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова потеряли по одной позиции и теперь занимают 17-е и 18-е места соответственно, Екатерина Александрова сохранила 22-е место. В первую сотню рейтинга из россиянок также входят Анастасия Потапова (28-е место; ранее - 27-е), Мирра Андреева (49; 50), Анна Блинкова (52; 36), Анастасия Павлюченкова (58; 61), Элина Аванесян (68; 67), Диана Шнайдер (72; 66), Анна Калинская (83; 82), Камилла Рахимова (84; 81).