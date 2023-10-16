Соревнования по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии

Оргкомитету не удалось найти средства на реконструкцию санно-бобслейной трассы, на которой проходили олимпийские соревнования в 1956 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на Олимпийских играх 2026 года пройдут за пределами Италии. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Индии заявил глава оргкомитета ближайших зимних Игр Джованни Малаго.

Соревнования планировалось провести на трассе Эудженио Монти, которая принимала Олимпиаду в 1956 году, однако государству и оргкомитету, по словам Малаго, не удалось найти средства для реконструкции объекта.

"Два дня назад правительство Италии сообщило нам, что наилучшим выходом из ситуации будет решение рассмотреть вопрос о переносе соревнований на уже существующий объект, - сказал Малаго. - В этой связи оргкомитет должен определиться с объектом за пределами Италии. Мы уже работаем над изучением всех возможных решений".

В бобслее на Олимпиаде 2026 года будут разыграны четыре комплекта наград, в санном спорте - пять, в скелетоне - три.