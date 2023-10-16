МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием. Глава государства дал интервью Медиакорпорации Китая.

"Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием", - отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста.

Он напомнил, что начал кататься на коньках "только 10 лет назад". "До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор", - поделился президент.

Он отметил, что одновременно учился кататься на коньках и играть в хоккей. "Для меня это было одно и то же", - рассказал глава государства.

В целом Путин убежден, что "командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел".