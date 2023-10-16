Россия и Китай провели более 200 спортивных мероприятий в рамках годов сотрудничества

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что рассматривает Китай как стратегического партнера в области спорта и международной политики

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 200 совместных спортивных мероприятий прошло в России и Китае с момента подписания заявления Министерства спорта РФ и Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР о проведении Годов сотрудничества в области спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта России.

Документ, главной целью которого стало сотрудничество стран в области массового спорта, спорта высших достижений, студенческого спорта и спортивной науки, был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин 4 февраля 2022 года. 17 октября 2022 года Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах.

"Мы рассматриваем Китай как стратегического партнера в области спорта и международной политики, - сказал министр спорта России Олег Матыцин. - Это должна быть долгосрочная программа. Мы должны у них учиться, перенимать технологии, в частности изучать преподавание некоторых дисциплин в вузах".

С 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, с 21 по 27 мая 2023 года в Чунцине - девятые летние Российско-китайские игры. Российская делегация подвела промежуточные итоги годов спорта и объявила о проведении в 2024 и 2025 годах Российско-китайских молодежных зимних и летних игр в России. Уже известно, что зимние игры примет Южно-Сахалинск, соревнования пройдут по девяти видам спорта: горнолыжному спорту, лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, фигурному катанию, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Не менее активно развивается сотрудничество и в студенческом спорте. С 19 по 31 августа семь китайских вузов приняли участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Университеты КНР завоевали 24 медали - 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых, заняв второе место в неофициальном зачете.

Сотрудничество в разных видах спорта

Заданный министерствами темп качественно поддержали спортивные федерации. В июне женская национальная команда России провела сбор в китайском Циндао, а также сыграла два матча против сборной Китая. По итогам мероприятий, которым не помешала даже подготовка китаянок к чемпионату мира, президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил ТАСС, что организации имеют полное взаимопонимание и готовы продолжить сотрудничество. В августе он рассказал, что переговоры идут и по мужским сборным.

В начале октября футболисты хабаровской академии "Искра" стали победителями Кубка Муданьцзяна в Китае. В турнире принимали участие российские команды академий из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Уссурийска, а также китайские команды из Харбина, Цицикара, Лунъяня и провинции Хэйлунцзян. Российские фигуристы провели серию мастер-классов и шоу в Пекине. В межсезонье там побывали спортсмены шоу Евгения Плющенко, а также члены олимпийской сборной команды России.

Значительным стал вклад российской художественной гимнастики в установлении дружеских связей со спортсменками Китая. В 2022 году тренером национальной команды Китая стала серебряный призер Олимпийских игр россиянка Анастасия Близнюк - она работает с командой по групповым упражнениям. На чемпионате мира, который завершился 27 августа в Валенсии, китаянки впервые выиграли золото (в упражнениях с пятью обручами) и две серебряные медали (в многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами). Год назад на мировом первенстве сборная Китая в таком же составе была седьмой в многоборье и в упражнениях с пятью обручами, а также четвертой в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.

Шефство над бурятскими спортсменами в августе взял Шаолиньский монастырь, теперь он помогает развитию ушу в этом российском регионе. Делегация учебного центра ушу храма Шаолинь из китайского города Чжэнчжоу провела мастер-класс для воспитанников спортивной школы № 18 "Золотой дракон" в Улан-Удэ.

Летом благодаря активной работе Совета по здоровому образу жизни под руководством Ирины Винер прошел Московский фестиваль китайских видов спорта и искусств "Кубок Конфуция", а также первый Российско-китайский форум здорового образа жизни. В начале октября в Чжэнчжоу прошел спортивный фестиваль национальных видов спорта "Завет дружбы". В состав российской делегации, сформированной Комитетом неолимпийских и национальных видов спорта, вошли спортсмены из Чувашии, Тувы, Татарстана, Бурятии, Якутии и Москвы.

Активно включились китайские спортсмены в глобальный российский фиджитал-проект - став постоянными участниками стартов в России, киберспортсмены претендуют на участие в финале "Игр будущего" в Казани. В международном заплыве вокруг острова Монерон, который впервые состоялся в начале октября в Сахалинской области, приняли участие 19 спортсменов из двух стран. Заплыв был посвящен 210-летию со дня рождения морского исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского и 170-летию основания города Корсакова на юге Сахалина. Эстафета включала в себя 20-мильный (около 37 км) заплыв вокруг острова Монерон на стыке пролива Лаперуза и Татарского пролива.