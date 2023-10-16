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В Госдуме рассмотрят предоставление отпуска за успешную сдачу ГТО

В комитете Госдумы по физической культуре и спорту предлагают предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее двух дней для сдавших нормативы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Возможность предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за успешную сдачу комплекса ГТО будет рассмотрена рабочей группой комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Об этом ТАСС сообщили в комитете.

"17 октября будет рассмотрена законодательная инициатива о популяризации комплекса ГТО, - сказали в комитете. - Авторами инициативы предлагается установить дополнительные меры поощрения для работников, выполняющих нормативы ГТО. В частности - освобождать работников от работы в день сдачи нормативов, но не более одного раза в рабочий год. А для работников, успешно сдавших такие нормативы, предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее двух календарных дней".

Заседание рабочей группы "Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта" комитета Госдумы по физической культуре и спорту пройдет 17 октября. 

Теги:
ГТО
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