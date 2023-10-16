Волкановски не планировал выставлять чемпионский пояс в бою против Махачева

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски не рассматривал возможность выставить чемпионский пояс в бою против россиянина Ислама Махачева. Об этом ТАСС сообщили в команде австралийца.
"Возможность поставить на кон титул Алекса даже не рассматривалась", - сказал собеседник агентства.
Бой Махачев - Волкановски возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 21 октября в Абу-Даби. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он получил травму.
Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе, Махачев - в легком.