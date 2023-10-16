Пархоменко: Инсбрук является лучшим вариантом для бобслейного турнира Олимпиады-2026

Олимпийские соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту перенесены из Италии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Перенос соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на зимних Олимпийских игр 2026 года из Италии не является неожиданным, лучшим вариантом для проведения турниров является австрийский Инсбрук. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бобслея России, член календарного комитета и комитета по параспорту Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Сергей Пархоменко.

"Заявление оргкомитета Игр 2026 года о вынужденном переносе соревнований по бобслею и скелетону не является неожиданным, эта тема обсуждается не первый год, - сказал Пархоменко. - В качестве потенциальных кандидатов рассматриваются две трассы - в австрийском Инсбруке и швейцарском Санкт-Морице, но Инсбрук по всем показателям является лучшим вариантом для замены, эта трасса недалеко расположена от самой Кортина-д'Ампеццо, добираться до нее проще. Австрийцы сами с радостью готовы предоставить трассу под Олимпиаду, убив таким образом двух зайцев: они и гостей к себе привлекут, и трассу модернизируют под Олимпиаду для дальнейшего использования".

16 октября глава оргкомитета зимней Олимпиады 2026 года Джованни Малаго сообщил о переносе соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту из Италии. Он подчеркнул, что оргкомитет занимается поиском возможных решений.

Инсбрук принимал зимние Олимпийские игры в 1964 и 1976 годах, Санкт-Мориц - в 1928 и 1948 годах.

В бобслее на Олимпиаде 2026 года будут разыграны четыре комплекта наград, в санном спорте - пять, в скелетоне - три. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо планируется провести с 6 февраля по 22 февраля 2026 года.