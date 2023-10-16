16 октября, 06:19
Массовый спорт

В Госдуме предложили расширить список лиц, которым запрещено делать ставки

В комитете по физической культуре и спорту отметили, что сейчас разрешено заключать пари ряду лиц, которые имеют возможность косвенно влиять на результаты соревнований

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Список людей, которым запрещено делать ставки на спортивные события, может быть расширен по одной из законодательных инициатив. Об этом ТАСС сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

"Будет рассмотрена законодательная инициатива, предлагающая увеличить перечень лиц, которым запрещено заключать пари на официальные спортивные соревнования, - сказали в комитете. - Сейчас в этом списке находятся спортсмены, тренеры, судьи. Но нет таких людей, которые имеют возможность косвенно влиять на результаты спортивных соревнований".

Заседание рабочей группы "Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта" пройдет 17 октября. 

© Информационное агентство ТАСС
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