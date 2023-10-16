16 октября, 06:50
Футбол в России

Гимнастка Мельникова назвала серьезным шагом создание женского футбольного клуба "Спартак"

Олимпийская чемпионка выразила надежду, что команда с такой поддержкой будет "покорять вершины"

ТАСС, 16 октября. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица "Спартака" Ангелина Мельникова считает серьезным шагом создание женского московского футбольного клуба "Спартак" и надеется на успешные результаты команды. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Я очень рада видеть женскую команду "Спартака". Это серьезный шаг, и я надеюсь, что команда с такой поддержкой будет покорять вершины", - сказала Мельникова.

Пресс-служба "Спартака" объявила о создании женского футбольного клуба 14 октября. Команда начнет выступления в женском чемпионате России с сезона-2024. 

Теги:
Российский футбол
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