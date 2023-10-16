В программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта

В программу Игр в Лос-Анджелесе не вошел брейкинг, который дебютирует на Олимпиаде в Париже в 2024 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол официально вошли в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соответствующее предложение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было поддержано на сессии организации в Мумбаи.

Исполком МОК предложил включить новые виды спорта 13 октября. Из их числа в олимпийскую программу прежде входили крикет, лакросс и бейсбол/софтбол. Первый был представлен на Играх 1900 года в Париже, второй - на Играх 1904 и 1908 годов, третий был их частью пять раз - в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2021 годах.

Флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол пополнили 30 основных олимпийских видов спорта. К ним также может присоединиться бокс, если ему удастся преодолеть многолетний кризис, который в этом году привел к лишению Международной ассоциации бокса (IBA) признания МОК.

В программу Игр в Лос-Анджелесе не вошел брейкинг, который дебютирует на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.