16 октября, 08:04
Итоговый турнир ATP

Тарпищев уверен, что Рублев отберется на Итоговый турнир ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

В обновленной версии мирового рейтинга россиянин занимает пятую позицию, на Итоговом турнире выступят восемь лучших теннисистов

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев после хорошего выступления на турнире серии "Мастерс" в Шанхае повысил шансы на выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На прошлой неделе Рублев дошел до финала на турнире серии "Мастерс" в Шанхае, где уступил поляку Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10)

"Андрей хорошо выступил в Шанхае на "Мастерсе", а так как все конкуренты вылетели намного раньше, то Рублев приблизил себя к Итоговому турниру, - сказал Тарпищев. - Думаю, он туда попадет. В Шанхае, даже несмотря на поражение в финале, он играл неплохо и мог победить".

На Итоговом турнире выступят теннисисты из топ-8 рейтинга ATP, Рублев сейчас занимает пятую позицию. 

Теги:
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичРублев, Андрей Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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