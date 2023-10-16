КДК РФС рассмотрит нападение вратаря "Енисея" на болбоя на "Арене-Химки"

По матчу "Динамо" из Махачкалы и новороссийского "Черноморца" орган рассмотрит выбегание болельщика клуба из Дагестана на поле

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит агрессивное поведение вратаря красноярского "Енисея" Евгения Ставера в гостевом матче 14-го тура Мелбет - Первой лиги против подмосковных "Химок". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в Химках 14 октября и завершился победой хозяев со счетом 1:0. После финального свистка Ставер напал на болбоя (человека, подающего мячи - прим. ТАСС). Главный арбитр матча Игорь Низовцев показал за это футболисту красную карточку.

"По матчу "Химки" - "Енисей" мы рассмотрим удаление вратаря "Енисея" Евгения Ставера за агрессивное поведение - удар правой рукой в область головы мальчика, подающего мячи. В матче "Динамо" из Махачкалы и "Черноморца" рассмотрим выбегание болельщика "Динамо" на футбольное поле и удаление футболиста "Черномрца" Алексея Гречкина за нецензурную брань в адрес судейской бригады. По матчу "Родина" - "Акрон" мы рассмотрим задержку начала матча из-за использования пожарной машины, и по матчу "Иртыш" - "Велес" рассмотрим удаление футболиста "Велеса" Евгения Макеева за агрессивное поведение", - сказал Григорьянц.