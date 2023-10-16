КХЛ проводит проверку по инциденту с хоккеистом "Амура" Хохлачевым

Ранее хабаровский клуб объявил, что нападающий будет оштрафован

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проверяет факты, связанные с инцидентом вокруг нападающего хабаровского "Амура" Александра Хохлачева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

"В настоящий момент Континентальная хоккейная лига проводит проверку по данному инциденту", - сообщил собеседник агентства.

15 октября телеграм-канал "112" сообщил, что Хохлачев запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска. По информации источника, вместе с Хохлачевым были его одноклубники - защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. В понедельник "Амур" объявил, что Хохлачев будет оштрафован.

30-летний Хохлачев является воспитанником "Спартака", в хабаровский клуб он перешел в нынешнее межсезонье. В текущем регулярном чемпионате форвард в 16 матчах набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач), при этом он не может забить на протяжении последних 13 игр. Хабаровский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 17 играх.