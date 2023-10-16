Генеральный секретарь РФС назвал хорошим товарищеский матч сборных России и Камеруна

Российская команда выглядела достойно в матче с камерунцами, считает Максим Митрофанов

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Сборная России выглядела достойно в товарищеском матче против команды Камеруна. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Качество матча логичнее оценивать главному тренеру и болельщикам. Сборная выглядела достойно, следует ее поддержать, - сказал Митрофанов. - Я считаю, что это был хороший матч".

Россияне провели матч против сборной Камеруна 12 октября на "ВТБ-Арене" в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.

Митрофанов рассказал, почему было принято решение провести матч между сборными России и Кении в Турции. "Турция - это нейтральная страна, этот матч организует матч-агент Международной федерации футбола, который призван организовывать подобные игры. Ожидать большую аудиторию на нейтральном поле не стоило, поэтому было решено не тратить большие суммы на организацию игры на большом стадионе", - отметил Митрофанов.

Встреча между сборными России и Кении пройдет 16 октября на стадионе "Титаник Мардан" в Анталье. Игра начнется в 19:00 мск.