Рэтклифф хочет расширить вместимость стадиона "Манчестер Юнайтед" до 90 тыс.

Сообщается, что британец надеется, что на заседании в четверг совет директоров одобрит его предложение о приобретении 25% акций клуба за $1,58 млрд

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Владелец химического концерна Ineos британский миллиардер Джим Рэтклифф намерен расширить вместимость стадиона "Олд Траффорд", на котором проводит домашние матчи английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", до 90 тыс. после того, как его основной соперник в борьбе за клуб из Катара отказался от приобретения команды. Об этом сообщает газета The Times.

Рэтклифф надеется, что на заседании в четверг совет директоров английского футбольного клуба одобрит его предложение о приобретении 25% акций клуба за 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,58 млрд). Необходимость неотложной модернизации и потенциального расширения "Олд Траффорд", вмещающего сейчас 74,3 тыс. человек, как полагают, стали важной частью переговоров Рэтклиффа с нынешними владельцами английской команды американским семейством Глейзеров.

Консорциум, возглавляемым президентом Исламского банка Катара шейхом Джасимом бин Хамадом Аль-Тани, готов был предложить за клуб вдвое больше его рыночной стоимости, оцениваемой сейчас в $3,2 млрд. Однако Глейзеры выдвинули, по данным СМИ, неприемлемые для катарцев условия.

Американский предприниматель Малкольм Глейзер с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он был владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота. Контроль Глейзеров над "Манчестер Юнайтед" вызвал резкую критику со стороны болельщиков, которые много лет настаивали на том, что клуб должен сменить владельца.