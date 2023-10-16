Три российские теннисистки отобрались на малый Итоговый турнир WTA

Также на соревнования может отобраться Екатерина Александрова

ТАСС, 16 октября. Россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова готовы принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Участие в турнире также гарантировали себе американка Мэдисон Киз, чешка Барбора Крейчикова, латвийка Елена Остапенко, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, француженка Каролин Гарсия и китаянка Чжэн Циньвэнь. Еще три участницы турнира определятся позднее.

На Elite Trophy также имеет шансы отобраться Екатерина Александрова, которая занимает 20-е место в рейтинговой гонке WTA. В Итоговом турнире россиянки участия не примут, на него отобрались восемь лучших теннисисток сезона: белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек, американка Коко Гауфф, представительница Казахстана Елена Рыбакина, американка Джессика Пегула, туниска Онс Жабер, чешки Маркета Вондроушова и Каролина Мухова.

Elite Trophy пройдет с 24 по 29 октября в китайском Чжухае. В турнире примут участие 12 лучших теннисисток и шесть лучших пар теннисисток, не отобравшихся на Итоговый турнир WTA. На Итоговый турнир отбираются спортсменки, занимающие первые восемь мест в рейтинговой гонке WTA.

Elite Trophy всегда принимал Чжухай, турнир был основан в 2015 году, но не проводился с 2019 года: сначала турниры в Китае были отменены в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в стране из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Действующей чемпионкой Elite Trophy является Соболенко. Россиянки никогда не становились победительницами турнира.