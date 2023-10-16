Ольховский считает, что Рублев попадет на Итоговый турнир ATP

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября в итальянском Турине

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев отлично выступил на турнире серии "Мастерс" в Шанхае, попадание спортсмена на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является вопросом времени. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

15 октября Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира в Шанхае. На данный момент россиянин занимает пятое место в чемпионской гонке ATP, имея на счету 4 275 очков. Для попадания на Итоговый турнир нужно занять место в восьмерке лучших. На девятом месте идет американец Тэйлор Фритц (2 965 очков).

"Андрей отлично провел турнир в Шанхае, ему немного не хватило до победы. Это крупный турнир, Андрей здесь набрал много очков и оторвался от преследователей. Я думаю, что ничего страшного в этом поражении нет, после успешного выступления в Шанхае он уже и так практически отобрался на Итоговый турнир, попадание туда - это вопрос времени", - сказал Ольховский.

Рублеву 25 лет, он является пятой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. На данный момент участие в соревнованиях себе гарантировали серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.