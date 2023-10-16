Дзюдоист Батчаев рад, что взял на Кубке Европы реванш за проигрыш на первенстве мира

Спортсмен отметил, что надеется попасть на следующее мировое первенство

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Денис Батчаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, рад, что на Кубке Европы ему удалось взять реванш у канадца Мессе Бессона за поражение на первенстве мира. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Кубок Европы прошел 14-15 октября в испанской Малаге. На турнире выступили три российских дзюдоиста - Батчаев, Анджей Павлюков (до 100 кг) и Адам Цечоев (до 81 кг). Цечоев и Батчаев стали победителями турнира, Павлюков завоевал бронзу. По ходу турнира Батчаев победил Бессона, которому проиграл в четвертьфинале первенства мира в Португалии.

"Перед первенством мира было достаточно нервно, в заявку я попал буквально за полчаса до дедлайна, - рассказал Батчаев. - Переживал, не зная, поеду или нет. Когда приехали в Португалию, посмотрел на сетку и понял - я всех своих соперников знал, со всеми боролся. Но перед схваткой с канадцем я зачем-то уже к следующей готовился, хотел по-быстрому атаковать, побежал его сразу бросать, это прямо детская ошибка была. А здесь, в Малаге, знал, что делать".

Дзюдоист, во второй раз в карьере выступавший на взрослых стартах, отметил поддержку старшего тренера команды олимпийского чемпиона Лондона Арсена Галстяна. "Арсен мне перед схваткой объяснил, что делать, и во время борьбы очень помогал. Я чувствовал поддержку всей нашей команды, - подчеркнул Батчаев. - В финал вышел уверенным в своих силах, с полным планом на борьбу. И самое главное, что эмоционально был полностью готов. И сейчас я себе доказал, что в хорошей форме, что могу бороться и выигрывать. Эту галочку я для себя поставил".

"У меня еще есть год в юниорской команде, надеюсь попаду на следующее первенство мира. У нас есть возможность набирать опыт, мы набарываемся с лучшими тяжеловесами в мире - Иналом Тасоевым и Тамерланом Башаевым", - рассказал дзюдоист.