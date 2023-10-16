Бах заявил, что МОК хочет внимательно оценить ситуацию в вопросе допуска россиян

Глава МОК подчеркнул, что миссия Олимпийских игр заключатся в объединении всего мира

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет внимательно проанализировать ситуацию в международных соревнованиях перед тем, как принять решение по допуску российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом журналистам заявил глава МОК Томас Бах.

"Когда решится вопрос допуска россиян и белорусов? Мы хотим внимательно оценить, что происходит во время квалификационных соревнований, чемпионатов мира и на континентальных турнирах. Вы уже слышали, в том числе от членов МОК, что миссия Олимпийских игр - объединить весь мир на мирных соревнованиях", - сказал Бах.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.