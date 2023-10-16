Игрок системы футбольного клуба "Кордоба" погиб в возрасте 18 лет

Тело спортсмена было найдено между двумя вагонами поезда

ТАСС, 16 октября. Футболист молодежной команды испанского клуба "Кордоба" Альваро Прието погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации испанской газеты Marca, тело Прието было найдено между двумя вагонами поезда. По информации источника, игрока не пустили в поезд из Севильи, поскольку его телефон, на котором был электронный билет, разрядился. Сотрудники службы безопасности попросили игрока покинуть вокзал.

Ранее сообщалось, что Прието перестал выходить на связь 12 октября.