Прокуратура подозревает футболиста "Ниццы" Аталя в оправдании терроризма

Ранее алжирский игрок разместил в социальной сети видео, на котором палестинский проповедник обращается к Богу с просьбой "послать евреям темный день"

ТАСС, 16 октября. Прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в отношении алжирского игрока французского футбольного клуба "Ницца" Юсефа Аталя, которого подозревают в оправдании терроризма и разжигании религиозной ненависти. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее Аталь разместил в социальной сети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео, на котором палестинский проповедник обращается к Богу с просьбой "послать евреям темный день". Впоследствии он удалил видео, а также принес извинения за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия.

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло осудил публикацию Аталя. Он заявил, что призывы к насилию, распространяемые игроком, противоречат этике спорта и назвал недопустимым разжигание ненависти.

Аталю 27 лет, он выступает за "Ниццу" с 2018 года. В составе клуба он провел 115 матчей, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач. Ранее Аталь выступал за алжирский "Параду" и бельгийский "Кортрейк". В составе сборной Алжира провел 29 матчей, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач. В 2019 году стал в составе команды победителем Кубка африканских наций.