Джикия будет капитаном сборной России в товарищеском матче против команды Кении

Встреча пройдет в Анталье и начнется в 19:00 мск

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия выйдет с капитанской повязкой на товарищеский матч против команды Кении. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в понедельник в турецкой Анталье. Начало - 19:00 мск.

С 16 сентября Джикия провел два матча за "Спартак" в Фонбет - Кубке России. При этом защитник не вышел на поле ни в одной из четырех игр национального первенства.

В первом матче октябрьского сбора против сборной Камеруна Джикия остался в запасе. Встреча прошла 12 октября на "ВТБ-Арене" в Москве и завершилась победой россиян со счетом 1:0.