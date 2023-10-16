16 октября, 17:07
Сборные по футболу

Матч между сборными России и Кении по футболу посетили 1 200 болельщиков

Встреча проходит в турецкой Анталье

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Кении посетили 1 200 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Встреча между сборными России и Кении проходит в турецкой Анталье. После первого тайма россияне уступают сопернику со счетом 1:2.

"На матче присутствует порядка 1 200 болельщиков", - говорится в сообщении.

Матч против команды Кении станет заключительным для сборной России на октябрьском сборе. 12 октября россияне в Москве победили команду Камеруна со счетом 1:0. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация