Матч между сборными России и Кении по футболу посетили 1 200 болельщиков

Встреча проходит в турецкой Анталье

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Кении посетили 1 200 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Встреча между сборными России и Кении проходит в турецкой Анталье. После первого тайма россияне уступают сопернику со счетом 1:2.

"На матче присутствует порядка 1 200 болельщиков", - говорится в сообщении.

Матч против команды Кении станет заключительным для сборной России на октябрьском сборе. 12 октября россияне в Москве победили команду Камеруна со счетом 1:0.