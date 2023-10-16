16 октября, 17:17
НХЛ

Нападающего "Питтсбурга" Малкина признали третьей звездой недели в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. AP Photo/ Andrew Harnik
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин
© AP Photo/ Andrew Harnik

В трех матчах россиянин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи

ТАСС, 16 октября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан третьей звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В трех стартовых матчах регулярного чемпионата Малкин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. "Питтсбург" одержал победы над "Калгари" (5:2) и "Вашингтоном" (4:0), а также проиграл "Чикаго" (2:4). В матче с "Вашингтоном" россиянин отметился голом и сделал ассистентский хет-трик.

Первой звездой прошедшей недели признан американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, который в двух играх забросил шесть шайб. Игрок трижды отличился в матчах с "Монреалем" (6:5 после буллитов) и "Миннесотой" (7:4), став автором первого хет-трика в нынешнем сезоне.

Второй звездой признан шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон, на счету которого по итогам двух сыгранных матчей один гол и пять передач. Швед забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в игре с "Эдмонтоном" (8:1). 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация