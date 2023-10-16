Всероссийский фиджитал-турнир "Игры первых" собрал более 600 участников

Турнир продлится в Казани до 20 октября

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Всероссийский фиджитал-турнир "Игры первых", который продлится в Казани до 20 октября, собрал более 600 участников из 23 регионов страны, передает корр. ТАСС с церемонии открытия мероприятия.

"Если говорить конкретно об этом событии, то это три дисциплины: фиджитал-футбол, фиджитал-тактическая стрельба и танцевальная дисциплина, в которой на специальном симуляторе ребята будут демонстрировать свой талант в танцевальном спорте. Последняя дисциплина идет вне зачета, но мы думаем, что это будет очень зрелищным событием", - сказал руководитель "Движения первых" в Татарстане Тимур Сулейманов.

Соревнования по фиджитал-футболу пройдут для участников от 14 до 17 лет, в фиджитал-тактической стрельбе поучаствуют спортсмены от 18 до 25 лет. Команда, победившая в соревнованиях по фиджитал-тактической стрельбе, будет приглашена для участия в "Играх будущего", которые будут проводиться в 2024 году в Казани.

Участники будут соревноваться на трех основных площадках: это плавательный бассейн "КАИ ОЛИМП", торгово-развлекательный центр "Родина" и ИТ-парк им. Башира Рамеева.

"Движение первых" - это Российское движение детей и молодежи, созданное по инициативе участницы конкурса "Большая перемена" Дианы Красовской и одобренное Президентом РФ Владимиром Путиным. Его задача - объединение детей, молодёжи, их родителей, бабушек и дедушек, педагогов. Движение дает возможности найти друзей по интересам, участвовать в мероприятиях и организовывать свои, запускать проекты по 12 направлениям. Это образование, наука, труд и профессия, культура, добровольчество, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия, экология, туризм. А также есть 13-е , которое запускается именно в Татарстане - "Родной язык, национальная культура, традиции".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.