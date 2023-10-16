Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:2

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Кении в товарищеском матче. Встреча прошла в турецкой Анталье.

В составе российской сборной забитыми мячами отметились Александр Соболев (8-я минута) и Иван Обляков (89). У команды Кении голы забили Антони Агай (16) и Джума Чока (37). В первом тайме травмы получили голкипер сборной Кении Брайн Одиамбо и полузащитник российской команды Даниил Фомин. В составе сборной России дебютные матчи провели вратарь Илья Помазун, защитники Арсен Адамов и Юрий Горшков.

Результат матча между сборными России и Кении будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Кении находится на 109-й позиции. Матч против команды Кении стал заключительным для сборной России на октябрьском сборе. 12 октября россияне на "ВТБ-Арене" в Москве победили команду Камеруна (1:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября. Тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).