Футболист сборной России Фомин получил повреждение голеностопа в матче с кенийцами

Даниила Фомина из-за травмы заменили на 29-й минуте игры

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Даниил Фомин получил повреждение голеностопа в товарищеском матче с командой Кении. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

16 октября сборная России сыграла вничью с командой Кении со счетом 2:2. Даниил Фомин из-за травмы был заменен на 29-й минуте матча. Встреча прошла в турецкой Анталье.

"Фомин подвернул голеностоп", - сказал Карпин.

Фомину 26 лет, он провел за сборную России 17 матчей. Футболист выступает за "Динамо" с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 12 матчей в различных турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.